外匯速報 - 澳元/美元(AUDUSD) 大跌1.13%，報0.6478元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間11日04:50，澳元/美元下跌0.0074點跌幅達1.13%，暫報0.6478點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.46%
  • 近 1 週：-0.67%
  • 近 3 月：+0.28%
  • 近 6 月：+6.50%
  • 今年以來：+5.85%

澳元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 紐元/美元相關性0.90，本日下跌0.45%
  • 英鎊/美元相關性0.82，本日下跌0.32%
  • 歐元/美元相關性0.81，本日下跌0.4%

澳元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.81，本日下跌0.15%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.80，本日下跌0.17%
  • 美元/瑞郎相關性-0.75，本日下跌0.58%

相關行情

台股首頁我要存股
澳元/美元0.6469-1.27%
紐元/美元0.5721-0.45%
英鎊/美元1.3358+0.45%
歐元/美元1.1618+0.48%

