外匯速報 - 澳元/美元(AUDUSD) 大跌1.13%，報0.6478元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間11日04:50，澳元/美元下跌0.0074點跌幅達1.13%，暫報0.6478點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.46%
- 近 1 週：-0.67%
- 近 3 月：+0.28%
- 近 6 月：+6.50%
- 今年以來：+5.85%
澳元/美元近90天正相關的前3貨幣對
澳元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性-0.81，本日下跌0.15%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.80，本日下跌0.17%
- 美元/瑞郎相關性-0.75，本日下跌0.58%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 英鎊/日元(GBPJPY) 大跌0.78%，報201.91元
- 外匯速報 - 美元/日元(USDJPY) 大跌1.22%，報151.15元
- 外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大跌0.83%，報0.7989元
- 外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大漲1.64%，報17.4936元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇