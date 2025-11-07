search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大漲0.84%，報1460.95元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間07日23:50，美元/韓元上漲12.1點漲幅達0.84%，暫報1460.95點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+2.48%
  • 近 1 週：+1.21%
  • 近 3 月：+3.50%
  • 近 6 月：+0.54%
  • 今年以來：-3.36%

美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.69，本日上漲0.16%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.65，本日上漲0.21%
  • 美元/離岸人民幣相關性0.63，本日上漲0.08%

美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.67，本日上漲0.36%
  • 澳元/美元相關性-0.66，本日上漲0.08%
  • 歐元/美元相關性-0.60，本日上漲0.29%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
美元/韓元1460.8+0.82%
人民幣/美元0.1404+0.00%
紐元/美元0.5616-0.28%
澳元/美元0.6475-0.03%
歐元/美元1.1576+0.25%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty