外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大漲0.84%，報1460.95元
截至台北時間07日23:50，美元/韓元上漲12.1點漲幅達0.84%，暫報1460.95點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+2.48%
- 近 1 週：+1.21%
- 近 3 月：+3.50%
- 近 6 月：+0.54%
- 今年以來：-3.36%
美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.69，本日上漲0.16%
- 美元/瑞典克朗相關性0.65，本日上漲0.21%
- 美元/離岸人民幣相關性0.63，本日上漲0.08%
美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對
