外匯速報 - 美元/加幣(USDCAD) 大跌0.48%，報1.4048元
截至台北時間08日02:40，美元/加幣下跌0.0068點跌幅達0.48%，暫報1.4048點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.40%
- 近 1 週：+0.65%
- 近 3 月：+2.52%
- 近 6 月：+1.22%
- 今年以來：-2.45%
美元/加幣近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性0.58，本日下跌0.35%
- 美元/挪威克朗相關性0.57，本日下跌0.45%
- 美元/新加坡幣相關性0.55，本日下跌0.18%
美元/加幣近90天負相關的前3貨幣對
