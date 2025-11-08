search icon



外匯速報 - 美元/加幣(USDCAD) 大跌0.48%，報1.4048元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間08日02:40，美元/加幣下跌0.0068點跌幅達0.48%，暫報1.4048點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.40%
  • 近 1 週：+0.65%
  • 近 3 月：+2.52%
  • 近 6 月：+1.22%
  • 今年以來：-2.45%

美元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞典克朗相關性0.58，本日下跌0.35%
  • 美元/挪威克朗相關性0.57，本日下跌0.45%
  • 美元/新加坡幣相關性0.55，本日下跌0.18%

美元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.56，本日下跌0.22%
  • 紐元/美元相關性-0.56，本日下跌0.18%
  • 澳元/美元相關性-0.54，本日下跌0.14%

