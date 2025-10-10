search icon



焦點速報 - 美元指數(DXY) 大跌0.62%，報98.916點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間10日23:10，美元指數下跌0.62點跌幅達0.62%，暫報98.916點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.11%
  • 近 1 週：+1.00%
  • 近 3 月：+1.33%
  • 近 6 月：-3.99%
  • 今年以來：-8.88%

美元指數貨幣組成


幣別 匯率 漲跌幅
歐元/美元 1.16 0.43%
美元/日元 151.81 -0.79%
英鎊/美元 1.33 0.37%
美元/加幣 1.4 -0.19%
美元/瑞典克朗 9.51 -0.18%
美元/瑞郎 0.8 -0.52%

焦點速報美元指數

台股首頁我要存股
美元指數99.017-0.52%
歐元/美元1.1597+0.29%
美元/日元151.87-0.75%
英鎊/美元1.3329+0.23%
美元/加幣1.4015+0.02%
美元/瑞典克朗9.5316+0.08%
美元/瑞郎0.8017-0.48%

