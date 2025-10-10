焦點速報 - 美元指數(DXY) 大跌0.62%，報98.916點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間10日23:10，美元指數下跌0.62點跌幅達0.62%，暫報98.916點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.11%
- 近 1 週：+1.00%
- 近 3 月：+1.33%
- 近 6 月：-3.99%
- 今年以來：-8.88%
美元指數貨幣組成
|幣別
|匯率
|漲跌幅
|歐元/美元
|1.16
|0.43%
|美元/日元
|151.81
|-0.79%
|英鎊/美元
|1.33
|0.37%
|美元/加幣
|1.4
|-0.19%
|美元/瑞典克朗
|9.51
|-0.18%
|美元/瑞郎
|0.8
|-0.52%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 焦點速報 - 美元指數(DXY) 大漲0.46%，報99.37點
- 焦點速報 - 美元指數(DXY) 大漲0.41%，報98.983點
- 焦點速報 - 美元指數(DXY) 大漲0.41%，報98.507點
- 焦點速報 - 美元指數(DXY) 大漲0.4%，報98.114點
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇