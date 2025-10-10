search icon



盤中速報 - 費城半導體大跌2%，報6703.25點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間10日11:02，費城半導體下跌136.96點（或2%），暫報6703.25點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+3.23%
  • 近 1 月：+17.53%
  • 近 3 月：+20.72%
  • 近 6 月：+61.69%
  • 今年以來：+37.36%

焦點個股


費城半導體成分股以超微半導體(AMD-US)領跌。超微半導體(AMD-US)下跌5.04%；安謀控股公司(ARM-US)下跌4.05%；泰瑞達(TER-US)下跌3.93%；和康電訊(MTSI-US)下跌3.76%；格羅方德(GFS-US)下跌3.68%。

部分成分股表現相對穩健，英特爾(INTC-US)上漲0.34%；應用材料(AMAT-US)上漲0.18%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲0.15%；輝達(NVDA-US)上漲0.06%。

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體6590.67-3.65%
超微半導體219.71-5.66%
安謀控股公司160.14-6.16%
泰瑞達136.43-6.03%
和康電訊126.665-4.75%
格羅方德33.325-5.68%
英特爾37.455-0.91%
應用材料213.855-2.93%
邁威爾科技89.125-1.65%
輝達189.36-1.67%

