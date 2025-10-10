search icon



盤中速報 - 萊特幣大漲9.58%，報128.5美元

鉅亨網新聞中心


萊特幣(LTC)在過去 24 小時內漲幅超過9.58%，最新價格128.5美元，總成交量達1.98億美元，總市值97.38億美元，目前市值排名第 14 名。

近 1 日最高價：132.83美元，近 1 日最低價：115.44美元，流通供給量：76,233,133。

Litecoin由Google和Coinbase前員工Charlie Lee打造，他希望創建一個精簡版的比特幣，不僅交易速度更快，手續費也更低廉，因此很適合微型的交易服務。大約每2.5分鐘就可以處理一個塊，預期產出的數量是比特幣發行貨幣量的四倍之多，使用的Scrypt加密演算使之在普通電腦上進行挖礦更為容易。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+5.13%
  • 近 1 月：+7.73%
  • 近 3 月：+33.63%
  • 近 6 月：+71.72%
  • 今年以來：+20.44%

萊特幣95.64-2.55%
比特幣111537.73+1.15%

