盤中速報 - 恆生科技指數下跌-194.1點至6277.24點，跌幅3%
截至台北時間10日02:14，恆生科技指數下跌194.1點（或3%），暫報6277.24點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.17%
- 近 1 月：+11.02%
- 近 3 月：+23.69%
- 近 6 月：+38.01%
- 今年以來：+44.83%
焦點個股
黃金及貴金屬概念領跌-5.71%。其中 大唐黃金(08299-HK) 下跌 9.8% ; 中國黃金國際(02099-HK) 下跌 9.66% ; 招金礦業(01818-HK) 下跌 7.14% 。
銅概念領跌-5.51%。其中 中國大冶有色金屬(00661-HK) 下跌 18.52% ; 中國有色礦業(01258-HK) 下跌 10.27% ; 萬國黃金集團(03939-HK) 下跌 10.08% 。
