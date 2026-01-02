盤中速報 - 恆生科技指數上漲220.63點至5736.61點，漲幅4%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間02日02:10，恆生科技指數上漲220.63點（或4%），暫報5736.61點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.3%
- 近 1 月：-2.28%
- 近 3 月：-17.46%
- 近 6 月：+4.69%
- 今年以來：+26.59%
焦點個股
衛星及無?通訊概念領漲+13.79%。其中 亞太衛星(01045-HK) 上漲 27.34% ; 中播數據(00471-HK) 上漲 11.94% ; 中國鐵塔(00788-HK) 上漲 1.34% 。
航空、航天及國防概念領漲+12.37%。其中 航天控股(00031-HK) 上漲 20% ; 大陸航空科技控股(00232-HK) 上漲 13.61% ; 中航科工(02357-HK) 上漲 6.55% 。
- AI不炒夢！北祥科服明年拚上櫃
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 恆生科技指數上漲165.28點至5681.26點，漲幅3%
- 盤中速報 - 恆生指數下跌-512.48點至25116.4點，跌幅2%
- 盤中速報 - 恆生科技指數上漲162.68點至5558.17點，漲幅3.02%
- 盤中速報 - 恆生指數上漲503.92點至25723.94點，漲幅2%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇