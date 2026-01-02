search icon



盤中速報 - 恆生科技指數上漲220.63點至5736.61點，漲幅4%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間02日02:10，恆生科技指數上漲220.63點（或4%），暫報5736.61點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+0.3%
  • 近 1 月：-2.28%
  • 近 3 月：-17.46%
  • 近 6 月：+4.69%
  • 今年以來：+26.59%

焦點個股


衛星及無?通訊概念領漲+13.79%。其中 亞太衛星(01045-HK) 上漲 27.34% ; 中播數據(00471-HK) 上漲 11.94% ; 中國鐵塔(00788-HK) 上漲 1.34% 。

航空、航天及國防概念領漲+12.37%。其中 航天控股(00031-HK) 上漲 20% ; 大陸航空科技控股(00232-HK) 上漲 13.61% ; 中航科工(02357-HK) 上漲 6.55% 。


衛星及無?通訊航空、航天及國防

相關行情

台股首頁我要存股
亞太衛星3.730+34.2%
中播數據0.700+4.48%
中國鐵塔11.690+1.12%
航天控股0.710+18.3%
大陸航空科技控股0.167+13.6%
中航科工4.230+6.55%

