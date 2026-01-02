search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

A股港股

盤中速報 - 恆生科技指數上漲165.28點至5681.26點，漲幅3%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間02日10:02，恆生科技指數上漲165.28點（或3%），暫報5681.26點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+0.3%
  • 近 1 月：-2.28%
  • 近 3 月：-17.46%
  • 近 6 月：+4.69%
  • 今年以來：+26.59%

焦點個股


多元化零售概念領漲+12.08%。其中 歲寶百貨(00312-HK) 上漲 108.33% ; 恆月控股(01723-HK) 上漲 0.8% ; WING ON CO(00289-HK) 上漲 0% 。

禽畜飼料概念領漲+11.76%。其中 利特米(01936-HK) 上漲 11.76% ; 。


文章標籤

港股指數港股盤中指數走勢恆生科技指數多元化零售禽畜飼料

相關行情

台股首頁我要存股
歲寶百貨0.096+100%
恆月控股1.260+0.00%
WING ON CO13.900+0.00%
利特米0.760+11.8%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty