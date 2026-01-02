盤中速報 - 恆生科技指數上漲165.28點至5681.26點，漲幅3%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間02日10:02，恆生科技指數上漲165.28點（或3%），暫報5681.26點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.3%
- 近 1 月：-2.28%
- 近 3 月：-17.46%
- 近 6 月：+4.69%
- 今年以來：+26.59%
焦點個股
多元化零售概念領漲+12.08%。其中 歲寶百貨(00312-HK) 上漲 108.33% ; 恆月控股(01723-HK) 上漲 0.8% ; WING ON CO(00289-HK) 上漲 0% 。
禽畜飼料概念領漲+11.76%。其中 利特米(01936-HK) 上漲 11.76% ; 。
