維田估Q4營運狀況回溫 明年延續逐季回升態勢

維田 9 月營收 6940 萬元，月減 18%、年增 1.47%，第三季營收 2.07 億元，季減 17.64%、年減 1.7%；累計前 9 月營收 6.66 億元，年減幅度收斂至 1.84%。

維田說明，9 月營收主要受到先前關稅匯率等外部因素，市場需求出現暫時性調節，且配合客戶拉貨時程調整，出貨狀況稍微平緩，不過，此屬於短期波動情形，目前景氣市況以及專案在手訂單尚無太大差異。

維田進一步指出，第四季關稅及匯率等外部影響將逐漸緩和，歐美工控需求展現復甦力道，市況溫和回升，預期營運狀況預期將較第三季為佳，也將持續關注客戶出貨時程調整狀況。

為拓展北美市場，維田宣布將於 11 月 4 日至 6 日首度前往美國加州參加「Embedded World North America」，將在展會中聚焦呈現最新的嵌入式硬體與軟體解決方案，涵蓋 AIOT、邊緣運算、智慧製造、智慧交通、戶外應用等。