鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Aramark(ARMK-US)EPS預估下修至1.9元，預估目標價為46.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Aramark(ARMK-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.93元下修至1.9元，其中最高估值1.94元，最低估值1.88元，預估目標價為46.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.94(1.95)2.382.923.51
最低值1.88(1.89)2.132.492.89
平均值1.9(1.92)2.282.693.2
中位數1.9(1.93)2.292.643.2

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值187.31億201.20億214.48億228.10億
最低值185.69億193.24億203.31億226.90億
平均值186.27億196.93億208.66億227.50億
中位數186.14億197.13億208.83億227.50億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS-0.360.752.57--
營業收入120.96億163.27億188.54億174.01億

詳細資訊請看美股內頁：
Aramark(ARMK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSARMK

