鉅亨速報 - Factset 最新調查：Aramark(ARMK-US)EPS預估下修至1.9元，預估目標價為46.00元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Aramark(ARMK-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.93元下修至1.9元，其中最高估值1.94元，最低估值1.88元，預估目標價為46.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.94(1.95)
|2.38
|2.92
|3.51
|最低值
|1.88(1.89)
|2.13
|2.49
|2.89
|平均值
|1.9(1.92)
|2.28
|2.69
|3.2
|中位數
|1.9(1.93)
|2.29
|2.64
|3.2
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|187.31億
|201.20億
|214.48億
|228.10億
|最低值
|185.69億
|193.24億
|203.31億
|226.90億
|平均值
|186.27億
|196.93億
|208.66億
|227.50億
|中位數
|186.14億
|197.13億
|208.83億
|227.50億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.36
|0.75
|2.57
|--
|營業收入
|120.96億
|163.27億
|188.54億
|174.01億
詳細資訊請看美股內頁：
Aramark(ARMK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
