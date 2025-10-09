諾和諾德52億美元購併Akero 搶攻肥胖併發症市場

search icon



丹麥藥廠諾和諾德 (Novo Nordisk) 周四 (9 日) 宣布將以最高 52 億美元收購美國肝病生技公司 Akero Therapeutics，藉此擴大產品線，降低對減肥藥 Wegovy 和糖尿病藥 Ozempic 的依賴。

cover image of news article
減肥藥大廠諾和諾德積極拓展新藥領域。(圖:Reuters/TPG)

諾和諾德將以每股 54 美元現金收購在那斯達克上市的 Akero(AKRO-US)，對該公司估值為 47 億美元。若 Akero 達成特定監管里程碑，諾和諾德將再支付 5 億美元，總收購金額最高達 52 億美元。此外，本次收購將主要透過舉債融資。


Akero 擁有治療 MASH(代謝功能障礙相關脂肪性肝炎) 的實驗性藥物 efruxifermin, 目前正針對肝纖維化和肝硬化患者進行第三期後期臨床試驗。MASH 是肝臟脂肪堆積過多導致的疾病，也是肥胖最常見的併發症之一，約 40% 患者患有糖尿病，超過 80% 患者有體重過重或肥胖問題。

諾和諾德表示，efruxifermin 有潛力成為首個逆轉 MASH 相關末期肝損傷的療法。執行長杜斯達 (Mike Doustdar) 指出，這款藥物可單獨使用或與 Wegovy 合併使用，成為「基石療法」，對抗成長最快速的代謝疾病之一。

早期研究顯示，efruxifermin 可使肝纖維化減少 49%，遠高於安慰劑組的 19%。今年 1 月公布的研究更顯示, 該藥物能逆轉患者的肝硬化，消息一出 Akero 股價應聲飆升。在諾和諾德宣布收購前，Akero 股價今年已累漲逾 60%。

新執行長首樁併購大案

這是杜斯達今年 8 月接任執行長後的首樁大型收購案，他上任時曾表示，將「增強緊迫感，採取不同的執行方式」，首要任務是推進藥物研發、創新和投資以實現成長。

諾和諾德股價過去一年腰斬逾 50%，主因是市場擔心該公司在美國減肥藥市場輸給競爭對手禮來 (LLY-US)、新減肥藥試驗結果令人失望，以及美國仿製藥競爭加劇等。

MASH 成併購熱點 藥廠卡位肥胖商機

值得注意的是，MASH 治療市場正成為藥廠兵家必爭之地。羅氏控股 (RHHBY-US) 上月同意以最高 35 億美元收購 89Bio，葛蘭素史克 (GSK-US) 則在今年稍早以最高 20 億美元收購潛在 MASH 治療藥物。

彭博產業研究分析師 Christos Nikoletopoulos 表示，Akero 藥物符合諾和諾德的產品組合布局，最快可能在 2028 年上市。

諾和諾德預期此交易不會影響 2025 年營業利潤展望，但自由現金流預測將減少約 40 億美元，降至 90 億至 190 億丹麥克朗（約 14 億至 30 億美元）。該交易也將增加 2026 年研發成本，預計全年營業利潤成長將因此減少約 3 個百分點。

瑞穗證券醫療保健專家 Jared Holz 指出，這筆交易對 Akero 的溢價「並不算太高」, 以營收預估為基礎的估值來看，收購價格「與該領域近期交易一致」。

