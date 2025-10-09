盤中速報 - Trust Wallet Token大跌10.52%，報1.52美元
鉅亨網新聞中心
Trust Wallet Token(TWT)在過去 24 小時內跌幅超過10.52%，最新價格1.52美元，總成交量達0.25億美元，總市值6.33億美元，目前市值排名第 58 名。
近 1 日最高價：1.73美元，近 1 日最低價：1.48美元，流通供給量：416,649,900。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+13.99%
- 近 1 月：+106.49%
- 近 3 月：+110.50%
- 近 6 月：+94.18%
- 今年以來：+25.39%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - Hifi Finance大跌21.31%，報0.13美元
- 盤中速報 - 大零幣大漲32.91%，報179.9美元
- 盤中速報 - Trust Wallet Token大跌8.29%，報1.52美元
- 盤中速報 - Hifi Finance大跌21.31%，報0.13美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇