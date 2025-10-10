盤中速報 - Trust Wallet Token大跌9.08%，報1.45美元
Trust Wallet Token(TWT)在過去 24 小時內跌幅超過9.08%，最新價格1.45美元，總成交量達0.26億美元，總市值6.02億美元，目前市值排名第 58 名。
近 1 日最高價：1.67美元，近 1 日最低價：1.43美元，流通供給量：416,649,900。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+13.99%
- 近 1 月：+106.49%
- 近 3 月：+110.50%
- 近 6 月：+94.18%
- 今年以來：+25.39%
