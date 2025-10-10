search icon



盤中速報 - 大零幣大漲14.43%，報190美元

鉅亨網新聞中心


大零幣(ZEC)在過去 24 小時內漲幅超過14.43%，最新價格190美元，總成交量達2.13億美元，總市值30.34億美元，目前市值排名第 24 名。

近 1 日最高價：196美元，近 1 日最低價：163.2美元，流通供給量：16,186,510。

Zcash使用零知識證明技術(zk-SNARK)，在交易和驗證過程中預設不揭露機密資訊，但提供用戶選擇性揭露，讓所有交易得以受到隱私和匿名的保護。Zcash可以在公鍊進行匿名且無法竄改的交易，交易發送者、接收者和交易數額等資訊都是保密的，擁有秘鑰的人才能查看，而秘鑰擁有者可以選擇性地向他人提供秘鑰。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+34.81%
  • 近 1 月：+266.58%
  • 近 3 月：+331.81%
  • 近 6 月：+385.95%
  • 今年以來：+204.24%

大零幣188.94+11.8%

