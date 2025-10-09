營收速報 - 海華(3694)9月營收11.57億元年增率高達38.16％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為88.54億元，累計年增率26.78%。
最新價為76.8元，近5日股價下跌-1.99%，相關通信網路上漲0.63%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+37 張
- 外資買賣超：+371 張
- 投信買賣超：-282 張
- 自營商買賣超：-52 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|11.57億
|38%
|-0%
|25/8
|11.62億
|40%
|8%
|25/7
|10.77億
|24%
|2%
|25/6
|10.52億
|28%
|-4%
|25/5
|10.91億
|25%
|18%
|25/4
|9.28億
|33%
|-1%
海華(3694-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為無線網路通訊模組產品之研究開發、生產製造及銷售。數位影像處理模組產品之研究開發、生產製造及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
