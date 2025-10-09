search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 海華(3694)9月營收11.57億元年增率高達38.16％

鉅亨網新聞中心


海華(3694-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣11.57億元，年增率38.16%，月增率-0.43%。

今年1-9月累計營收為88.54億元，累計年增率26.78%。

最新價為76.8元，近5日股價下跌-1.99%，相關通信網路上漲0.63%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+37 張
  • 外資買賣超：+371 張
  • 投信買賣超：-282 張
  • 自營商買賣超：-52 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 11.57億 38% -0%
25/8 11.62億 40% 8%
25/7 10.77億 24% 2%
25/6 10.52億 28% -4%
25/5 10.91億 25% 18%
25/4 9.28億 33% -1%

海華(3694-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為無線網路通訊模組產品之研究開發、生產製造及銷售。數位影像處理模組產品之研究開發、生產製造及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收海華

相關行情

台股首頁我要存股
海華76.8-2.54%
美元/台幣30.545+0.03%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段回檔股

中強短弱
海華

86.96%

勝率

#下降三法

中強短弱
海華

86.96%

勝率

#投信拋棄股

中強短弱
海華

86.96%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty