李強率團赴平壤 出席北韓勞動黨建黨80周年慶祝活動
鉅亨網編譯鍾詠翔
應北韓勞動黨中央委員會和朝鮮民主主義人民共和國政府邀請，中共中央政治局常委、中國國務院總理李強周四（9 日）上午率中國黨政代表團乘包機離開北京，赴平壤出席北韓勞動黨建黨 80 周年慶祝活動，並對北韓展開正式友好訪問。
據《新華社》報導，當地時間 10 月 9 日中午，李強乘包機抵達平壤順安國際機場。北韓勞動黨中央政治局常委、內閣總理朴泰成率黨和政府高階官員到機場迎接，並為李強舉行歡迎儀式。李強在朴泰成陪同下檢閱儀仗隊。
李強表示，中國和北韓是山水相連的社會主義鄰邦，有著深厚傳統友誼。近年來，在中共總書記習近平和北韓領導人金正恩的戰略引領和親自推動下，兩國關係煥發出新的蓬勃生機。
李強說，今年 9 月，金正恩赴華出席紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年活動，兩黨兩國最高領導人再度會晤，達成一系列重要共識，為兩國關係發展把舵定向。
李強指出，中方願同北韓落實好兩黨兩國最高領導人達成的共識，加強戰略溝通，保持密切交往，推進兩國友好合作，為促進地區乃至世界的和平穩定與發展繁榮作出更大貢獻。
