輔信加大研發資源投資 整合異質平台拓展AI PC多元應用
鉅亨網記者劉玟妤 台北
輔信 (2405-TW) 指出，AI PC 成為數位轉型重要節點，因應此趨勢，輔信預計投入 10% 至 20% 的研發資源，整合英特爾 (INTC-US)、輝達 (NVDA-US) 及 AMD(AMD-US) 等異質平台，加速拓展多元應用。
輔信表示，隨著 AI 應用在企業端與產業場域加速滲透，邊緣設備對高效能與彈性運算平台需求提升，因此積極布局新一代產品線，整合國際大廠等異質平台，近一步拓展多元應用，並透過北美、歐洲與日本子公司的在地技術與服務體系，深化 AI PC 在企業端與專業應用領域的導入與客戶支持。
輔信指出，雖然外部環境充滿挑戰，整體產品組合與毛利率表現穩健，由於美國關稅 90 天暫緩期，美歐日子公司提前拉貨，加上全球半導體大廠採購專案挹注，帶動 6 月迷你電腦與嵌入式工業電腦產品出貨量年增 13.45%。
此外，子公司暄達醫學 (7726-TW) 也持續拓展國際市場，旗下醫療級減壓氣墊床與負壓傷口治療機等產品，目前已在東南亞、南亞、南美及加拿大等多國進行註冊取證，完成後可望挹注營收。
不過輔信也坦言，公司出口業務以美國與歐洲市場為主，短期營收受到匯率波動影響，下半年面對關稅與匯率等不確定因素，將持續優化產品組合，以穩定毛利結構。
輔信進一步提到，隨著 AI PC 陸續推出新品，拓展多元應用領域，有助開發新市場與新客戶。同時，將深化大型客戶的經營，推動營運長期穩步成長。
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