輔信加大研發資源投資 整合異質平台拓展AI PC多元應用

輔信表示，隨著 AI 應用在企業端與產業場域加速滲透，邊緣設備對高效能與彈性運算平台需求提升，因此積極布局新一代產品線，整合國際大廠等異質平台，近一步拓展多元應用，並透過北美、歐洲與日本子公司的在地技術與服務體系，深化 AI PC 在企業端與專業應用領域的導入與客戶支持。