ChatGPT週活躍用戶突破8億大關 8個月暴增一倍

2025-10-09

OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）在舊金山舉行的年度 DevDay 大會上宣布了一項里程碑式的成就：旗下旗艦產品 ChatGPT 的週活躍用戶（WAUs）已飆升至 8 億，鞏固了其在全球生成式人工智慧領域的領軍地位。

ChatGPT週活躍用戶突破8億大關

這一數字不僅創下歷史新高，更顯示出驚人的增長速度。根據數據，自今年 2 月週活躍用戶數突破 4 億以來，ChatGPT 在短短 8 個月內用戶規模呈現了翻倍增長，反映出全球用戶對這項創新技術的強烈需求與快速採納。

用戶數約為主要競爭者總和的兩倍

奧特曼在會中強調，ChatGPT 的用戶基數使其在競爭激烈的 AI 市場中遙遙領先。

若將 ChatGPT 的每週 8 億用戶數據換算為月活躍用戶（MAUs），則約為 32 億。相較之下，Meta AI、Google 的 Gemini、xAI 的 Grok、Perplexity 和 Anthropic 的 Claude 等五個主要競爭對手的月活躍用戶總數約為 15.75 億，僅有 ChatGPT 的近一半。

這意味著，ChatGPT 的用戶數量約是這五大平台總和的兩倍，凸顯了其在消費者 AI 應用領域的壓倒性優勢。

史上成長最快的應用程式

自 2022 年底推出以來，ChatGPT 的成長軌跡即被業界視為史無前例。它在數月內即達成 1 億月活躍用戶的里程碑，曾被分析師譽為「史上成長最快的應用程式」。

其週活躍用戶數的加速成長歷程如下：

2023 年 11 月： 首次 DevDay 大會上宣布，週活躍用戶超過 1 億。

2024 年 8 月： 根據報道，每週累積活躍用戶已達 2 億人。

2024 年 12 月： 透露週活躍用戶超過 3 億人。

2025 年 2 月： 週活躍用戶超過 4 億人。

本次宣布 (DevDay)： 週活躍用戶達到 8 億大關。