鉅亨速報 - Factset 最新調查：信驊(5274-TW)EPS預估上修至88.08元，預估目標價為6000元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對信驊(5274-TW)做出2025年EPS預估：中位數由87.04元上修至88.08元，其中最高估值92.43元，最低估值83.57元，預估目標價為6000元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值92.43(92.43)134.31166.04
最低值83.57(83.56)104.3150.75
平均值88.34(87.97)119.45160.23
中位數88.08(87.04)122.28161.94

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值8,911,81011,851,70014,894,530
最低值8,452,1509,663,00013,099,000
平均值8,701,99010,619,26014,017,120
中位數8,736,00010,628,98014,104,130

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS68.0426.6655.7238.3
營業收入
(單位：新台幣千元)		6,459,6663,130,3955,210,1283,637,632

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5274/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

