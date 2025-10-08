盤中速報 - 費城半導體大漲2%，報6767.19點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間08日11:21，費城半導體上漲132.42點（或2%），暫報6767.19點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.16%
- 近 1 月：+15.16%
- 近 3 月：+19.74%
- 近 6 月：+79.56%
- 今年以來：+33.23%
焦點個股
費城半導體成分股以超微半導體(AMD-US)領漲。超微半導體(AMD-US)上漲5.8%；安森美半導體(ON-US)上漲5.02%；美光科技(MU-US)上漲4.63%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲3.66%；台積電ADR(TSM-US)上漲3.55%。
部分成分股表現相對疲軟，艾司摩爾(ASML-US)下跌1.24%；科磊(KLAC-US)下跌1.15%；安謀控股公司(ARM-US)下跌0.75%；英特爾(INTC-US)下跌0.23%。
