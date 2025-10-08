search icon



盤中速報 - 費城半導體大漲2%，報6767.19點

截至台北時間08日11:21，費城半導體上漲132.42點（或2%），暫報6767.19點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+4.16%
  • 近 1 月：+15.16%
  • 近 3 月：+19.74%
  • 近 6 月：+79.56%
  • 今年以來：+33.23%

焦點個股


費城半導體成分股以超微半導體(AMD-US)領漲。超微半導體(AMD-US)上漲5.8%；安森美半導體(ON-US)上漲5.02%；美光科技(MU-US)上漲4.63%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲3.66%；台積電ADR(TSM-US)上漲3.55%。

部分成分股表現相對疲軟，艾司摩爾(ASML-US)下跌1.24%；科磊(KLAC-US)下跌1.15%；安謀控股公司(ARM-US)下跌0.75%；英特爾(INTC-US)下跌0.23%。

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體6795.522.42%
超微半導體223.47+5.65%
安森美半導體50.715+5.28%
美光科技194.645+4.82%
邁威爾科技91.34+5.02%
台積電ADR305.74+3.98%
艾司摩爾989.59-1.27%
科磊1073.07-1.08%
安謀控股公司158.825-0.33%
英特爾37.555+1.04%

