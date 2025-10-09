盤中速報 - 費城半導體大漲3%，報6833.57點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間09日03:23，費城半導體上漲198.81點（或3%），暫報6833.57點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.16%
- 近 1 月：+15.16%
- 近 3 月：+19.74%
- 近 6 月：+79.56%
- 今年以來：+33.23%
焦點個股
費城半導體成分股以超微半導體(AMD-US)領漲。超微半導體(AMD-US)上漲9.99%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲5.53%；美光科技(MU-US)上漲5.18%；安森美半導體(ON-US)上漲4.81%；和康電訊(MTSI-US)上漲3.9%。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - Crowdstrike控股(CRWD-US)大漲5.03%，報509美元
- 盤中速報 - 安謀控股公司(ARM-US)大漲5.1%，報167.47美元
- 盤中速報 - 星座能源(CEG-US)大漲5.12%，報376.5美元
- 盤中速報 - 邁威爾科技(MRVL-US)大漲5.01%，報91.33美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇