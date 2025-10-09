search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲3%，報6833.57點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間09日03:23，費城半導體上漲198.81點（或3%），暫報6833.57點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+4.16%
  • 近 1 月：+15.16%
  • 近 3 月：+19.74%
  • 近 6 月：+79.56%
  • 今年以來：+33.23%

焦點個股


費城半導體成分股以超微半導體(AMD-US)領漲。超微半導體(AMD-US)上漲9.99%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲5.53%；美光科技(MU-US)上漲5.18%；安森美半導體(ON-US)上漲4.81%；和康電訊(MTSI-US)上漲3.9%。

部分成分股表現相對疲軟，科磊(KLAC-US)下跌2.09%；艾司摩爾(ASML-US)下跌1.34%。

文章標籤

美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體6860.203.40%
超微半導體235.56+11.4%
邁威爾科技92.5+6.36%
美光科技196.54+5.84%
安森美半導體50.88+5.63%
和康電訊133.19+4.08%
科磊1062.59-2.04%
艾司摩爾987.81-1.45%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty