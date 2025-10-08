廣越9月、Q3營收創同期次高 旺季動能估延續至Q4

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-10-08 21:38

羽絨衣代工大廠廣越 (4438-TW) 今日 (8) 公告 9 月營收 24.9 億元，年增 23.6%；第三季營收 72.7 億元，年增 10.5%，單月、季單季均創歷年同期次高。累計前 9 月營收 148.2 億元，年增 13.3%，同樣創下歷史同期次高。

廣越董事長吳朝筆。(鉅亨網資料照)

廣越說明，9 月營收主要受惠於核心品牌客戶拉貨升溫，雖有部分訂單依客戶端 船期安排順延至 10 月出貨，整體出貨節奏仍在預期範圍內，預期出貨旺季將延續到第四季，預期全年營收以美元計價仍有望改寫歷史新高。

廣越董事長吳朝筆表示，關稅調整後，觀察到愈來愈多品牌客戶傾向將明年度 訂單轉向具備關稅與交期優勢的約旦產地，廣越是少數已完成約旦產能布局的供應商之一，今年也迎來新品牌 Alo 指定在約旦廠生產。