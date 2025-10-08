廣越9月、Q3營收創同期次高 旺季動能估延續至Q4
鉅亨網記者彭昱文 台北
羽絨衣代工大廠廣越 (4438-TW) 今日 (8) 公告 9 月營收 24.9 億元，年增 23.6%；第三季營收 72.7 億元，年增 10.5%，單月、季單季均創歷年同期次高。累計前 9 月營收 148.2 億元，年增 13.3%，同樣創下歷史同期次高。
廣越說明，9 月營收主要受惠於核心品牌客戶拉貨升溫，雖有部分訂單依客戶端 船期安排順延至 10 月出貨，整體出貨節奏仍在預期範圍內，預期出貨旺季將延續到第四季，預期全年營收以美元計價仍有望改寫歷史新高。
廣越董事長吳朝筆表示，關稅調整後，觀察到愈來愈多品牌客戶傾向將明年度 訂單轉向具備關稅與交期優勢的約旦產地，廣越是少數已完成約旦產能布局的供應商之一，今年也迎來新品牌 Alo 指定在約旦廠生產。
吳朝筆表示，2025 年約旦廠區營收占比預估將由去年的 8% 提升至 17% ，顯示市場對低關稅供應基地的需求持續升溫，且此趨勢仍在延續，約旦基地具備關稅優勢已成為公司爭取既有客戶轉單及拓展新客戶合作的重要利器。
