廣越董座：越南、約旦銷美稅率相對優勢 明年春夏新品接單初步正向
鉅亨網記者彭昱文 台北
羽絨衣代工大廠廣越 (4438-TW) 今 (8) 日召開法說，董事長吳朝筆表示，公司布局越南、約旦兩大輸美產地，稅率相對具有競爭優勢，有利接單表現，目前也啟動 2026 年春夏商品接單規劃，並與多家品牌展開洽談，初步回饋正向。
廣越今日也公告 6 月營收 18.9 億元，月、年均增 4%，創歷史第三高；第二季營收 47.95 億元，季增 74%、年增 16%；上半年營收 75.52 億元，年增 16.2%，公司看好，隨著接單節奏推進，全年營收若以美元計價，有望再創歷史新高，本業營益率將優於去年。
吳朝筆表示，隨著美國針對越南成衣的對等關稅最終定調為 20%，對品牌布局規劃形成實質利多，廣越掌握越南與約旦兩大輸美產地，越南稅率相對其他東南亞國家具競爭優勢；約旦則因享有更優惠的關稅優勢，已成品牌轉單首選。
因應轉單需求，廣越越旦廠今年產線規模將自 45 條擴增至 65 條，全年出貨預計年增 60%，營收占比將自 8% 提升至約 17%，除支援既有品牌外，亦成功取得 Alo Yoga 訂單，預計第四季起於當地出貨，吳朝筆指出，約旦廠正由戰術型據點升級為長期策略中心。
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