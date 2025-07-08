廣越董座：越南、約旦銷美稅率相對優勢 明年春夏新品接單初步正向

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吳朝筆表示，隨著美國針對越南成衣的對等關稅最終定調為 20%，對品牌布局規劃形成實質利多，廣越掌握越南與約旦兩大輸美產地，越南稅率相對其他東南亞國家具競爭優勢；約旦則因享有更優惠的關稅優勢，已成品牌轉單首選。

因應轉單需求，廣越越旦廠今年產線規模將自 45 條擴增至 65 條，全年出貨預計年增 60%，營收占比將自 8% 提升至約 17%，除支援既有品牌外，亦成功取得 Alo Yoga 訂單，預計第四季起於當地出貨，吳朝筆指出，約旦廠正由戰術型據點升級為長期策略中心。