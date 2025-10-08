營收速報 - 金雨(4503)9月營收7,603萬元年增率高達164.87％
今年1-9月累計營收為5.25億元，累計年增率131.73%。
最新價為52.5元，近5日股價下跌-0.93%，相關電機機械股價指數上漲0.64%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-66 張
- 外資買賣超：-66 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|7,603萬
|165%
|1%
|25/6
|7,013萬
|251%
|16%
|25/5
|6,027萬
|92%
|19%
|25/4
|5,064萬
|151%
|17%
|25/3
|4,339萬
|152%
|4%
|25/2
|4,174萬
|154%
|21%
金雨(4503-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為自動販賣機。電動車輛產業-零組件。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
