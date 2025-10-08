臺鹽：七股鹽山「泡泡派對」10月11、12日限定登場

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-08 15:00

‌



七股鹽山「泡泡派對」10／11-12限定登場，邀請大小朋友體驗夢幻泡泡的視覺饗宴。(圖：臺鹽提供)

臺鹽 (1737-TW) 今 (8) 日指出。國慶連假期間，七股鹽山將化身繽紛的夢幻世界。10 月 11 日、12 日下午限定登場的「泡泡派對」，邀請專業團隊帶來四場互動秀，包括能將人整個包圍的「超級大泡泡」，以及在空中蜿蜒舞動、長達數公尺的「泡泡長龍」等亮點，將為現場帶來驚呼與歡笑。

臺鹽指出，凡於台塩生技門市消費滿 99 元，還可兌換體驗券，化身魔法師親手操作道具。伴隨陽光與微風，晶瑩光影變幻萬千，七股鹽山將上演「流動的視覺盛宴」，為大小朋友創造難忘的國慶假期。

‌



臺鹽指出，表演者將以巧妙手法變化出各式奇趣造型，邀請大小朋友參與互動，打造沉浸式的觀賞氛圍。巨大泡泡可將人包裹其中，引來全場驚呼；時而又化為漫天飛舞的「雪」或「雨」，讓孩子們忍不住伸手捕捉，笑聲不斷。視覺張力十足的「泡泡雲」、或變身逗趣的「帽子」戴在頭上，都成為家長爭相拍照的焦點。每日下午 2 點 30 分、4 點 10 分各一場演出，每場約 30 分鐘，現場精彩可期，邀請民眾把握觀賞機會。

臺鹽指出，除了互動秀，園區也規劃限量「泡泡體驗」。凡於園區台塩生技門市消費滿 99 元，即可憑發票兌換一張體驗券，單筆發票限換兩張，每場次限量 100 組。大小朋友拿到專屬道具後，可盡情揮灑創意，親手創造出獨一無二的泡泡；憑手章購買諾鹽罐、彩繪 DIY 商品還可折抵 10 元，為親子互動更添樂趣。