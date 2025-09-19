鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-19 10:12

‌



臺鹽公司台塩海洋鹼性離子水六度獲國慶唯一指定用水。(圖：臺鹽提供)

國慶大典是展現國家形象的重要舞台，迎接各國友邦領袖與僑胞，用水亦須符合嚴格的審查標準。臺鹽公司董事長丁彥哲指出，台塩海洋鹼性離子水六度入選國慶用水，不僅讓友邦嘉賓感受台灣 MIT 好水，也在國際場合展現台灣外交軟實力，能與國人共享這份榮耀，臺鹽深感光榮。

‌



臺鹽指出，台塩海洋鹼性離子水自上市 20 餘年以來，憑藉專業專利製程技術與穩定品質，在競爭激烈的包裝水市場持續成長。作為台灣首支上市的鹼性水，不僅開創國內機能水市場先河，更樹立標竿，長期穩居機能水單一品牌市佔第一，帶動臺鹽整體包裝水銷售額創新高。

臺鹽指出，除了六度榮膺國慶用水，台塩海洋鹼性離子水也多次亮相國家級與國際外交場合，包括第十六任總統就職典禮、國宴及第十屆台日交流高峰會等，彰顯台灣優質好水的形象。此次再度入選國慶用水，不僅提升品牌能見度，可望為營運再添新動能。

臺鹽指出，台塩海洋鹼性離子水取自台灣海峽純淨海水，經「離子交換膜電透析」及「三效蒸發」技術，打造獨特甘甜熟水口感，榮獲七度 Monde Selection 金獎與 SNQ 國家品質標章肯定；因能快速補水，深受專業運動員喜愛，是桌球名將鄭怡靜及帕運銀牌國手程銘志出賽時的補水首選。

在品牌布局上，臺鹽近年積極拓展飲水與健康生活產業，不僅加大台塩生技門市加盟招商力度，也全方位進軍賣場、電商與異業通路，並與台灣高鐵 (2633-TW)、圓山大飯店、BMW 汎德 (等知名品牌聯名合作。同時攜手人氣 IP、手遊、運動員與女團代言，例如近期「柴語錄」聯名瓶在 momo 購物網上熱銷，成功拉近與年輕世代的距離，擴大品牌影響力。

臺鹽公司表示，六度御用是榮耀也是責任，未來將持續精進產品品質與服務，深化產品創新，並拓展多元通路，回應不同世代與健康生活族群的需求；致力成為「全台最懂水的權威」、「無可取代的專家」，也是最懂消費者的補水夥伴。