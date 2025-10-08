鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)EPS預估下修至5元，預估目標價為215元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對上銀(2049-TW)做出2025年EPS預估：中位數由5.15元下修至5元，其中最高估值5.79元，最低估值3.48元，預估目標價為215元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|5.79(7.45)
|9.22
|9.17
|最低值
|3.48(3.48)
|4.35
|5.29
|平均值
|4.82(5)
|7.01
|8.03
|中位數
|5(5.15)
|6.95
|8.23
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|25,606,760
|28,307,000
|31,664,740
|最低值
|23,497,740
|24,835,000
|26,247,000
|平均值
|24,198,620
|26,659,270
|28,779,590
|中位數
|24,144,830
|26,830,890
|28,924,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|5.57
|5.75
|12.98
|10.36
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|24,391,684
|24,632,772
|29,314,648
|27,265,162
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2049/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
