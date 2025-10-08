鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)EPS預估下修至5元，預估目標價為215元

search icon



根據FactSet最新調查，共14位分析師，對上銀(2049-TW)做出2025年EPS預估：中位數由5.15元下修至5元，其中最高估值5.79元，最低估值3.48元，預估目標價為215元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值5.79(7.45)9.229.17
最低值3.48(3.48)4.355.29
平均值4.82(5)7.018.03
中位數5(5.15)6.958.23

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值25,606,76028,307,00031,664,740
最低值23,497,74024,835,00026,247,000
平均值24,198,62026,659,27028,779,590
中位數24,144,83026,830,89028,924,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS5.575.7512.9810.36
營業收入
(單位：新台幣千元)		24,391,68424,632,77229,314,64827,265,162

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2049/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

