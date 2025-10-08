鉅亨速報 - Factset 最新調查：鴻海(2317-TW)EPS預估上修至13.97元，預估目標價為245元

search icon



根據FactSet最新調查，共23位分析師，對鴻海(2317-TW)做出2025年EPS預估：中位數由13.85元上修至13.97元，其中最高估值15.43元，最低估值12.96元，預估目標價為245元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值15.43(15.43)19.7822.92
最低值12.96(12.96)1515.73
平均值13.94(13.92)16.2218.43
中位數13.97(13.85)1618.06

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值8,361,860,62011,574,239,81013,400,997,380
最低值7,683,400,0008,417,767,0009,306,390,000
平均值7,975,199,1709,450,690,95010,785,649,090
中位數7,921,378,0009,416,133,50010,525,457,040

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS11.0110.2510.2110.05
營業收入
(單位：新台幣千元)		6,859,615,4936,162,221,3596,626,996,7505,994,173,882

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2317/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

