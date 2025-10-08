鉅亨速報 - Factset 最新調查：鴻海(2317-TW)EPS預估上修至13.97元，預估目標價為245元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對鴻海(2317-TW)做出2025年EPS預估：中位數由13.85元上修至13.97元，其中最高估值15.43元，最低估值12.96元，預估目標價為245元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|15.43(15.43)
|19.78
|22.92
|最低值
|12.96(12.96)
|15
|15.73
|平均值
|13.94(13.92)
|16.22
|18.43
|中位數
|13.97(13.85)
|16
|18.06
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8,361,860,620
|11,574,239,810
|13,400,997,380
|最低值
|7,683,400,000
|8,417,767,000
|9,306,390,000
|平均值
|7,975,199,170
|9,450,690,950
|10,785,649,090
|中位數
|7,921,378,000
|9,416,133,500
|10,525,457,040
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|11.01
|10.25
|10.21
|10.05
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|6,859,615,493
|6,162,221,359
|6,626,996,750
|5,994,173,882
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2317/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 營收速報 - 2025年10月8日台股大型公司9月營收一覽（新增22家）
- 力積 華邦電 華新 台玻 下個買點?【南亞科 第2】目標翻倍
- 資金瘋狗浪才剛開始、南亞、國巨、華星光、【10月神奇寶貝】火速免費索取
- 〈台股盤後〉台積電帶飛台股連3交易日飆新高 大漲450點收27211點
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇