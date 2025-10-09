search icon



【Joe’s華爾街脈動】聯準會助燃資產行情，美股再創新高

Joe Lu


鴿派訊號與 AI 動能，蓋過美元走強及持續政治僵局的影響。

cover image of news article
【Joe’s華爾街脈動】聯準會助燃資產行情，美股再創新高 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 10 月 8 日 美東時間


摘要
  • 在人工智慧樂觀情緒的帶動下，科技股引領美股漲勢，主要指數觸及新高。
  • 美國聯準會會議紀要確認了未來降息的預期，為資產價格提供普遍支撐。
  • 貴金屬價格飆升至歷史新高，反映了利率前景和持續的避險需求。
  • 受外部政治和經濟疲弱的影響，美元對其他主要貨幣走強。
  • 大宗商品市場展現韌性，工業金屬價格穩定，而原油價格因供應預測而回落。

美國聯準會的鴿派前景推動了基礎廣泛的資產漲勢，將美國主要股價指數推升至歷史新高。(全文未完)

關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。

 

