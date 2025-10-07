系統電9月營收創同期高月增2成 美國德州新廠11/7正式開幕

系統電 (5309-TW) 今 (7) 日公告 9 月營收，受惠 IPC、無人機、能源產品帶動，營收 3.11 億元創下同期新高，月增 21.2%、年增 34.2%；前三季營收 25.21 億元，年增 7.5%，也是同期最佳。