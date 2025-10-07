系統電9月營收創同期高月增2成 美國德州新廠11/7正式開幕
系統電 (5309-TW) 今 (7) 日公告 9 月營收，受惠 IPC、無人機、能源產品帶動，營收 3.11 億元創下同期新高，月增 21.2%、年增 34.2%；前三季營收 25.21 億元，年增 7.5%，也是同期最佳。
系統電也宣布，位於美國德州 Plano 新廠將於當地時間 11 月 7 日正式開幕，預計於 2026 年第一季導入全自動化生產線，強化在地生產能力與產品開發彈性，就近供應 AI 伺服器客戶，為明年營運成長奠定基礎。
系統電表示，隨著第四季傳統備貨潮展開，IPC 與能源產品的穩定貢獻，營收有望維持高檔水準，配合無人機專案進展與美國廠產線啟動，公司營運結構將更具多元性與成長彈性，全年營收表現可望優於去年。
系統電表示，近期 IPC 產品線持續放量，加上無人機小量出貨，出貨動能逐季上升，占整體營收比重將近 3 成，後續包括美國大規模基礎建設方案 IPC 需求、工業偵察無人機需求持續釋出，推升未來訂單動能。
