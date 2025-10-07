盤中速報 - 費城半導體大漲1.02%，報6843.43點
截至台北時間07日09:30，費城半導體上漲69.37點（或1.02%），暫報6843.43點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+7.27%
- 近 1 月：+17.58%
- 近 3 月：+19.96%
- 近 6 月：+88.29%
- 今年以來：+36.03%
焦點個股
費城半導體成分股以安可(AMKR-US)領漲。安可(AMKR-US)上漲7.46%；超微半導體(AMD-US)上漲6.68%；美光科技(MU-US)上漲1.95%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲1.17%；台積電ADR(TSM-US)上漲1%。
部分成分股表現相對疲軟，應用材料(AMAT-US)下跌0.51%；科林研發(LRCX-US)下跌0.5%；德州儀器(TXN-US)下跌0.28%；安森美半導體(ON-US)下跌0.11%。
