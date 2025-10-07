鉅亨速報 - Factset 最新調查：EQT公司(EQT-US)EPS預估下修至2.63元，預估目標價為64.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對EQT公司(EQT-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.86元下修至2.63元，其中最高估值4.07元，最低估值2.28元，預估目標價為64.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.07(4.07)
|8.39
|5.65
|6.37
|最低值
|2.28(2.28)
|3.24
|2.54
|3.55
|平均值
|2.86(2.91)
|4.71
|4.75
|4.59
|中位數
|2.63(2.86)
|4.59
|4.99
|3.84
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|104.22億
|110.78億
|119.43億
|122.14億
|最低值
|71.43億
|81.30億
|80.97億
|84.19億
|平均值
|84.37億
|97.08億
|99.44億
|104.76億
|中位數
|82.38億
|97.00億
|99.00億
|112.66億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.71
|-3.58
|4.38
|4.22
|0.45
|營業收入
|26.59億
|68.40億
|121.41億
|50.70億
|52.22億
詳細資訊請看美股內頁：
EQT公司(EQT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
