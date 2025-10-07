鉅亨速報 - Factset 最新調查：波音(BA-US)EPS預估下修至-2.09元，預估目標價為257.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對波音(BA-US)做出2025年EPS預估：中位數由-2.04元下修至-2.09元，其中最高估值-0.69元，最低估值-2.96元，預估目標價為257.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.69(-0.69)
|5.8
|10.65
|13.25
|最低值
|-2.96(-2.96)
|-0.22
|2.3
|8.21
|平均值
|-2.03(-1.98)
|3.36
|6.48
|9.97
|中位數
|-2.09(-2.04)
|3.44
|6.6
|9.26
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|884.56億
|1,042.09億
|1,169.29億
|1,238.28億
|最低值
|833.32億
|905.06億
|1,018.87億
|1,113.12億
|平均值
|861.20億
|971.02億
|1,087.16億
|1,186.66億
|中位數
|860.91億
|969.28億
|1,089.15億
|1,198.71億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-20.88
|-7.15
|-8.30
|-3.67
|-18.36
|營業收入
|581.61億
|622.86億
|666.07億
|777.94億
|665.18億
詳細資訊請看美股內頁：
波音(BA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
