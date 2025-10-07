search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：波音(BA-US)EPS預估下修至-2.09元，預估目標價為257.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對波音(BA-US)做出2025年EPS預估：中位數由-2.04元下修至-2.09元，其中最高估值-0.69元，最低估值-2.96元，預估目標價為257.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.69(-0.69)5.810.6513.25
最低值-2.96(-2.96)-0.222.38.21
平均值-2.03(-1.98)3.366.489.97
中位數-2.09(-2.04)3.446.69.26

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值884.56億1,042.09億1,169.29億1,238.28億
最低值833.32億905.06億1,018.87億1,113.12億
平均值861.20億971.02億1,087.16億1,186.66億
中位數860.91億969.28億1,089.15億1,198.71億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-20.88-7.15-8.30-3.67-18.36
營業收入581.61億622.86億666.07億777.94億665.18億

詳細資訊請看美股內頁：
波音(BA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

波音219.73+1.59%

