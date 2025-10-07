營收速報 - 日電貿(3090)9月營收14.11億元年增率高達32.8％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為119.12億元，累計年增率32.55%。
最新價為76.3元，近5日股價上漲0.4%，相關零組件業上漲7.34%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1495 張
- 外資買賣超：+1468 張
- 投信買賣超：-8 張
- 自營商買賣超：+35 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|14.11億
|33%
|2%
|25/8
|13.82億
|23%
|10%
|25/7
|12.57億
|14%
|-1%
|25/6
|12.70億
|43%
|-6%
|25/5
|13.58億
|36%
|-6%
|25/4
|14.38億
|52%
|24%
日電貿(3090-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零件組件及其材料之製造加工及買賣業務。電腦週邊設備之製造加工買賣及軟體程式設計業務。前各項有關產品之進出口貿易業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
