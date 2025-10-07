search icon



營收速報 - 日電貿(3090)9月營收14.11億元年增率高達32.8％

鉅亨網新聞中心


日電貿(3090-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣14.11億元，年增率32.8%，月增率2.16%。

今年1-9月累計營收為119.12億元，累計年增率32.55%。

最新價為76.3元，近5日股價上漲0.4%，相關零組件業上漲7.34%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1495 張
  • 外資買賣超：+1468 張
  • 投信買賣超：-8 張
  • 自營商買賣超：+35 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 14.11億 33% 2%
25/8 13.82億 23% 10%
25/7 12.57億 14% -1%
25/6 12.70億 43% -6%
25/5 13.58億 36% -6%
25/4 14.38億 52% 24%

日電貿(3090-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零件組件及其材料之製造加工及買賣業務。電腦週邊設備之製造加工買賣及軟體程式設計業務。前各項有關產品之進出口貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收日電貿

台股首頁我要存股
日電貿76.3+2.42%
美元/台幣30.520+0.34%

