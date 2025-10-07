盤中速報 - Trust Wallet Token大漲8%，報1.59美元
鉅亨網新聞中心
Trust Wallet Token(TWT)在過去 24 小時內漲幅超過8%，最新價格1.59美元，總成交量達0.40億美元，總市值6.71億美元，目前市值排名第 58 名。
近 1 日最高價：1.73美元，近 1 日最低價：1.45美元，流通供給量：416,649,900。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+27.33%
- 近 1 月：+116.55%
- 近 3 月：+126.37%
- 近 6 月：+110.39%
- 今年以來：+30.51%
