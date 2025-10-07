盤中速報 - API3大漲17.52%，報0.937美元
鉅亨網新聞中心
API3(API3)在過去 24 小時內漲幅超過17.52%，最新價格0.937美元，總成交量達0.31億美元，總市值0.81億美元，目前市值排名第 146 名。
近 1 日最高價：1.037美元，近 1 日最低價：0.795美元，流通供給量：86,421,978。
API3(API3幣)是API3專案的原生權杖，賦予其持有者通過API3 DAO參與API3生態系統治理的權利。為了在API3DAO中產生股份，代幣持有者必須將API3代幣質押到保險池中，這也讓他們可以獲得每週的獎勵。API3是Web3.0的去中心化API。API3資料來源、dAPIs以及聚合了來自第一方預言機的資料，由全球主流的API提供商運營。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.27%
- 近 1 月：-21.27%
- 近 3 月：+32.97%
- 近 6 月：+12.10%
- 今年以來：-50.85%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - Wormhole大漲14.83%，報0.14美元
- 盤中速報 - Trust Wallet Token大漲8%，報1.59美元
- 盤中速報 - ALPINE大跌11.64%，報1.549美元
- 盤中速報 - 大零幣大跌9.21%，報145.5美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇