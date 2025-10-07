search icon



盤中速報 - API3大漲17.52%，報0.937美元

鉅亨網新聞中心


API3(API3)在過去 24 小時內漲幅超過17.52%，最新價格0.937美元，總成交量達0.31億美元，總市值0.81億美元，目前市值排名第 146 名。

近 1 日最高價：1.037美元，近 1 日最低價：0.795美元，流通供給量：86,421,978。

API3(API3幣)是API3專案的原生權杖，賦予其持有者通過API3 DAO參與API3生態系統治理的權利。為了在API3DAO中產生股份，代幣持有者必須將API3代幣質押到保險池中，這也讓他們可以獲得每週的獎勵。API3是Web3.0的去中心化API。API3資料來源、dAPIs以及聚合了來自第一方預言機的資料，由全球主流的API提供商運營。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+5.27%
  • 近 1 月：-21.27%
  • 近 3 月：+32.97%
  • 近 6 月：+12.10%
  • 今年以來：-50.85%

