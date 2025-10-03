鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-10-03 17:00

‌



倫敦金屬交易所（LME）銅期貨價格近期一度飆破每噸 10,500 美元，創下自 2024 年 5 月以來新高。然而，市場分析師警告，此輪漲勢主要由突發的供應中斷事件驅動，屬於難以持久的「壞牛市」，全球最大消費國中國的需求，才是判斷牛市是否可持續的決定性因素。

銅價噴漲專家潑冷水：缺乏中國需求 這波是「壞牛市」。(圖:shutterstock)

近期的銅價飆升主要歸因於一系列關鍵礦山的供應中斷。最新的導火線是全球第二大銅礦——Freeport-McMoRan 公司在印尼格拉斯貝格（Grasberg）的礦場，因發生泥漿湧入事故而宣布遭遇不可抗力，導致市場供應預期急劇收緊。

今年以來，銅礦供應頻現事端，包括 5 月時剛果民主共和國的卡莫阿 - 卡庫拉礦山遭遇洪水；7 月智利埃爾特寧特礦山發生事故等等。

高盛商品專家 James McGeoch 將格拉斯貝格事件稱為「黑天鵝事件」。這些連續的供應衝擊，加上市場對於人工智慧（AI）數據中心和電網升級所產生的新興需求敘事，共同將銅價推向了歷史高位。

好牛市與壞牛市

儘管價格強勁，但彭博專欄作者 Javier Blas 指出，銅市存在兩種牛市：由強勁需求驅動的「好牛市」和由供應衝擊推動的「壞牛市」。當前市場的漲勢明顯屬於後者，其基礎被認為是脆弱的。

分析師強調，中國作為全球最大的銅消費國，其購買量約佔全球總消費量的一半。銅價若要維持一個多年、可持續的牛市，必須得到中國強勁的實際需求增長支撐。然而，當前中國並未大量採購，且衡量亞洲市場健康狀況的上海保稅庫銅溢價仍徘徊在每噸 50 美元左右，低於平均水平。

AI 與電網升級 銅成為「新石油」

雖然短期漲勢堪憂，但分析師對銅的長期前景仍抱持樂觀態度。高盛分析師 Lina Thomas 和 Daan Struyven 在報告中指出，在全球能源轉型和地緣政治緊張局勢下，電網已成為「能源安全中的脆弱環節」，而銅是其中的關鍵，被譽為「新石油」。

無論是支援 AI 數據中心龐大的電力消耗，或是升級國家電網以滿足新能源整合需求，都需要大量的銅。高盛預計，到本十年末，全球電網和電力基礎設施的建設將貢獻全球銅需求增量的約 60%。基於此，高盛預測銅價到 2027 年將達到每噸 10,750 美元。