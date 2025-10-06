search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Symbotic Inc - Class A(SYM-US)EPS預估上修至0.24元，預估目標價為53.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Symbotic Inc - Class A(SYM-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.23元上修至0.24元，其中最高估值0.31元，最低估值0.19元，預估目標價為53.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.31(0.31)0.490.91
最低值0.19(0.18)0.010.06
平均值0.25(0.24)0.310.58
中位數0.24(0.23)0.40.68

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值22.54億30.21億38.16億45.29億
最低值21.88億25.30億31.93億40.32億
平均值22.28億26.92億34.95億42.81億
中位數22.29億26.61億34.92億42.81億

歷史獲利表現

項目2020年2022年2023年2024年
EPS---0.13-0.37-0.14
營業收入0.005.93億11.77億17.88億

詳細資訊請看美股內頁：
Symbotic Inc - Class A(SYM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSYM

相關行情

台股首頁我要存股
Symbotic Inc - Class A63.1-0.82%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty