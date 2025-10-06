鉅亨速報 - Factset 最新調查：Symbotic Inc - Class A(SYM-US)EPS預估上修至0.24元，預估目標價為53.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Symbotic Inc - Class A(SYM-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.23元上修至0.24元，其中最高估值0.31元，最低估值0.19元，預估目標價為53.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.31(0.31)
|0.49
|0.91
|最低值
|0.19(0.18)
|0.01
|0.06
|平均值
|0.25(0.24)
|0.31
|0.58
|中位數
|0.24(0.23)
|0.4
|0.68
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|22.54億
|30.21億
|38.16億
|45.29億
|最低值
|21.88億
|25.30億
|31.93億
|40.32億
|平均值
|22.28億
|26.92億
|34.95億
|42.81億
|中位數
|22.29億
|26.61億
|34.92億
|42.81億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|--
|-0.13
|-0.37
|-0.14
|營業收入
|0.00
|5.93億
|11.77億
|17.88億
詳細資訊請看美股內頁：
Symbotic Inc - Class A(SYM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
