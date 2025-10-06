鉅亨速報 - Factset 最新調查：勤誠(8210-TW)EPS預估上修至26元，預估目標價為705元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對勤誠(8210-TW)做出2025年EPS預估：中位數由25.7元上修至26元，其中最高估值26.98元，最低估值24.79元，預估目標價為705元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|26.98(26.98)
|39.35
|50.93
|最低值
|24.79(22.25)
|32.67
|38.27
|平均值
|25.92(25.52)
|34.64
|43
|中位數
|26(25.7)
|34.2
|39.81
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|21,441,360
|31,176,830
|40,083,190
|最低值
|20,122,000
|24,535,000
|28,397,380
|平均值
|20,586,710
|26,662,880
|32,780,860
|中位數
|20,438,000
|26,007,000
|29,862,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|16.05
|9.03
|8.32
|5.62
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|14,517,185
|11,247,258
|10,557,701
|9,423,020
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8210/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
