鉅亨速報 - Factset 最新調查：勤誠(8210-TW)EPS預估上修至26元，預估目標價為705元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對勤誠(8210-TW)做出2025年EPS預估：中位數由25.7元上修至26元，其中最高估值26.98元，最低估值24.79元，預估目標價為705元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值26.98(26.98)39.3550.93
最低值24.79(22.25)32.6738.27
平均值25.92(25.52)34.6443
中位數26(25.7)34.239.81

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值21,441,36031,176,83040,083,190
最低值20,122,00024,535,00028,397,380
平均值20,586,71026,662,88032,780,860
中位數20,438,00026,007,00029,862,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS16.059.038.325.62
營業收入
(單位：新台幣千元)		14,517,18511,247,25810,557,7019,423,020

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8210/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

