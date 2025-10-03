鉅亨速報 - Factset 最新調查：義隆(2458-TW)EPS預估下修至7.34元，預估目標價為140元

search icon



根據FactSet最新調查，共8位分析師，對義隆(2458-TW)做出2025年EPS預估：中位數由7.43元下修至7.34元，其中最高估值8.21元，最低估值6.53元，預估目標價為140元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值8.21(8.21)10.069.29
最低值6.53(6.53)7.929.29
平均值7.32(7.36)9.149.29
中位數7.34(7.43)9.159.29

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值13,036,00014,075,00014,037,180
最低值11,980,00012,550,00014,037,180
平均值12,381,46013,222,33014,037,180
中位數12,340,00013,053,00014,037,180

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS9.577.537.5617.64
營業收入
(單位：新台幣千元)		12,695,86212,058,51513,030,48418,327,973

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2458/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

