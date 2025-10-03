鉅亨速報 - Factset 最新調查：義隆(2458-TW)EPS預估下修至7.34元，預估目標價為140元
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對義隆(2458-TW)做出2025年EPS預估：中位數由7.43元下修至7.34元，其中最高估值8.21元，最低估值6.53元，預估目標價為140元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|8.21(8.21)
|10.06
|9.29
|最低值
|6.53(6.53)
|7.92
|9.29
|平均值
|7.32(7.36)
|9.14
|9.29
|中位數
|7.34(7.43)
|9.15
|9.29
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|13,036,000
|14,075,000
|14,037,180
|最低值
|11,980,000
|12,550,000
|14,037,180
|平均值
|12,381,460
|13,222,330
|14,037,180
|中位數
|12,340,000
|13,053,000
|14,037,180
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|9.57
|7.53
|7.56
|17.64
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|12,695,862
|12,058,515
|13,030,484
|18,327,973
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2458/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
