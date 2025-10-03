鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-03 10:19

訊聯 (1784-TW) 指出，旗下人體臍帶間質幹細胞外泌體獲衛福部核准，可作為化粧品成分，同時獲得衛福部人源外泌體及國際 INCI Name 雙認證，並取得東南亞及中南美洲粧品銷售許可，訊聯外泌體獲衛福部人源粧品與拉美銷售核可 加速擴張海外

訊聯外泌體獲衛福部人源粧品與拉美銷售核可，加速擴張海外。(圖：訊聯提供)

訊聯指出，包括美國、加拿大、日本、韓國及澳洲已有條件開放人類來源的外泌體，作為化粧品原料，衛福部去年 3 月 21 日公布人類來源外泌體可經個案審查，並開放化妝品成分。

法人表示，訊聯人源間質幹細胞繼取得國際 INCI Name 認證後，再獲主管機關認可，有望帶動 Exosome Foundry(外泌體全球智慧研發與製造) 醫師及企業客戶，短時間內實現外泌體粧品畫的需求。