訊聯外泌體獲衛福部人源粧品與拉美銷售核可 加速擴張海外
鉅亨網記者劉玟妤 台北
訊聯 (1784-TW) 指出，旗下人體臍帶間質幹細胞外泌體獲衛福部核准，可作為化粧品成分，同時獲得衛福部人源外泌體及國際 INCI Name 雙認證，並取得東南亞及中南美洲粧品銷售許可，訊聯外泌體獲衛福部人源粧品與拉美銷售核可 加速擴張海外
訊聯指出，包括美國、加拿大、日本、韓國及澳洲已有條件開放人類來源的外泌體，作為化粧品原料，衛福部去年 3 月 21 日公布人類來源外泌體可經個案審查，並開放化妝品成分。
法人表示，訊聯人源間質幹細胞繼取得國際 INCI Name 認證後，再獲主管機關認可，有望帶動 Exosome Foundry(外泌體全球智慧研發與製造) 醫師及企業客戶，短時間內實現外泌體粧品畫的需求。
董事長蔡政憲表示，訊聯歷經衛福部嚴謹審查，包括製備過程、檢驗報告、安定性試驗、安全性試驗等，終於取得許可，也為訊聯 Exosome Foundry 的醫師與企業客戶，提供差異化競爭優勢。
訊聯說明，間質幹細胞 (MSC) 以修復細胞或組織能力，為國際間重視的再生醫學材料。旗下訊聯細胞智藥 (7808-TW) 與智慧研發團隊，結合 AI 模擬設計外泌體組合物，成功找到 IGF-I 類胰島生長因子與外泌體結合的最佳配方。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告