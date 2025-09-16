公股券商首家 兆豐證獲准進駐高雄資產管理專區

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-16 11:44

‌



兆豐證券今 (16) 日宣布，獲金管會同意進駐高雄資產管理專區試辦業務，成為首家獲准進駐專區的公股證券商，試辦期至 115 年 6 月 30 日，展現在財富管理領域積極發展的決心。

兆豐證獲准進駐高雄資產管理專區。(鉅亨網資料照)

金管會於 7 月 1 日成立亞洲資產管理中心，並選定高雄作為首個示範專區，期望透過一站式資產管理服務體系，強化市場效能和國際競爭力。

‌



兆豐證董事長陳佩君表示，兆豐證自 108 年即率先成為獲准開辦高資產客戶理財服務的證券商，此次在高雄資產管理專區試辦業務，更是積極響應政策的重要一步，將以「投資規劃、資產配置、風險管理、傳承規劃」四大面向，為高資產客戶打造全方位投資解決方案，迎接亞洲資產管理的黃金發展期。

兆豐證將鎖定高資產客戶，提供兩大亮點服務，第一，境外基金配置更靈活，引進並銷售「未具證券投資信託基金性質之境外基金」，提供高資產客戶多元的資產配置選擇，強化投資便利性；第二，商品上架程序加速，高資產客戶以信託方式指定購買未上架的金融商品時，得免除既有上架審查規範，加速商品上架流程，協助客戶更快掌握國際投資機會。