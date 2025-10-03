投資者湧入「數位黃金」避險 比特幣強勢突破12萬美元大關
鉅亨網編譯陳韋廷
全球最大加密貨幣比特幣 (BTC)周四 (2 日) 漲破 12 萬美元大關，為 7 周以來首次重返這一水平，延續近期強勢。美國聯邦政府時隔近 7 年再度「停擺」，作為「數位黃金」的比特幣再次被投資者視為市場動盪中的避險工具，而黃金則在刷新紀錄高點後出現回落。
加密貨幣交易公司 Flowdesk 場外交易員 Karim Dandashy 指出，宏觀主題近期主導比特幣走勢，本周比特幣 ETF 錄得 15 億美元資金流入，似乎在追趕黃金近幾周的驚人漲勢。
比特幣周四連續第 6 個交易日上揚，較上周五 (9 月 26 日) 累計漲幅達 10%，離 8 月 14 日創下的 12 萬 4514 美元歷史高點僅一步之遙。
相關概念股也隨之走高，Coinbase 上漲 7.8%，比特幣持股公司 Strategy 漲 3.5%，MARA Holdings 漲 2.1%。
FalconX 研究主管 David Lawant 認為，比特幣市場「壓縮彈簧」格局也許正在上演，現貨訂單數月來賣壓佔優，但價格未明顯下破，顯示承接力道強於觀望情緒，一旦上方賣壓消化，行情可能急促飆升。
加密貨幣投資基金 Syncracy Capital 共同創辦人 Ryan Watkins 指出，十月是比特幣歷史性強勢月份，過去十年九次上漲，第四季通常最強，季節性預期有望推動漲勢持續。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 比特幣第四季牛市啟動？多家機構預測年底上看20萬美元
- 仍被嚴重低估！道富銀行：黃金價格衝破4000美元只是時間問題
- 庫克承認持有加密貨幣：從個人投資到資產配置的信號
- 10月Uptober行情比特幣重現升勢 下波牛市應該及早下注的1000倍幣
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇