全球最大加密貨幣比特幣 (BTC)周四 (2 日) 漲破 12 萬美元大關，為 7 周以來首次重返這一水平，延續近期強勢。美國聯邦政府時隔近 7 年再度「停擺」，作為「數位黃金」的比特幣再次被投資者視為市場動盪中的避險工具，而黃金則在刷新紀錄高點後出現回落。

投資者湧入「數位黃金」避險 比特幣強勢突破12萬美元大關（圖：Shutterstock）

加密貨幣交易公司 Flowdesk 場外交易員 Karim Dandashy 指出，宏觀主題近期主導比特幣走勢，本周比特幣 ETF 錄得 15 億美元資金流入，似乎在追趕黃金近幾周的驚人漲勢。

比特幣周四連續第 6 個交易日上揚，較上周五 (9 月 26 日) 累計漲幅達 10%，離 8 月 14 日創下的 12 萬 4514 美元歷史高點僅一步之遙。

其他加密貨幣同步走強，以太幣 (ETH) 漲超 2.7%，Solana 漲 5.7%，狗狗幣漲 4.7%。

相關概念股也隨之走高，Coinbase 上漲 7.8%，比特幣持股公司 Strategy 漲 3.5%，MARA Holdings 漲 2.1%。

FalconX 研究主管 David Lawant 認為，比特幣市場「壓縮彈簧」格局也許正在上演，現貨訂單數月來賣壓佔優，但價格未明顯下破，顯示承接力道強於觀望情緒，一旦上方賣壓消化，行情可能急促飆升。