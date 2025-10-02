鉅亨速報 - Factset 最新調查：布魯姆能源(BE-US)EPS預估下修至0.52元，預估目標價為66.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共22位分析師，對布魯姆能源(BE-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.53元下修至0.52元，其中最高估值0.67元，最低估值-0.03元，預估目標價為66.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.67(0.67)1.83.993.34
最低值-0.03(0.08)0.470.871.21
平均值0.48(0.5)0.951.982.41
中位數0.52(0.53)0.971.732.55

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值18.04億25.80億51.52億53.19億
最低值16.52億18.96億20.57億33.43億
平均值17.60億21.58億32.08億39.04億
中位數17.71億21.55億27.65億34.77億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.14-0.95-1.62-1.42-0.13
營業收入7.94億9.72億11.99億13.33億14.74億

詳細資訊請看美股內頁：
布魯姆能源(BE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

