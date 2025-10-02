鉅亨速報 - Factset 最新調查：布魯姆能源(BE-US)EPS預估下修至0.52元，預估目標價為66.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對布魯姆能源(BE-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.53元下修至0.52元，其中最高估值0.67元，最低估值-0.03元，預估目標價為66.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.67(0.67)
|1.8
|3.99
|3.34
|最低值
|-0.03(0.08)
|0.47
|0.87
|1.21
|平均值
|0.48(0.5)
|0.95
|1.98
|2.41
|中位數
|0.52(0.53)
|0.97
|1.73
|2.55
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|18.04億
|25.80億
|51.52億
|53.19億
|最低值
|16.52億
|18.96億
|20.57億
|33.43億
|平均值
|17.60億
|21.58億
|32.08億
|39.04億
|中位數
|17.71億
|21.55億
|27.65億
|34.77億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.14
|-0.95
|-1.62
|-1.42
|-0.13
|營業收入
|7.94億
|9.72億
|11.99億
|13.33億
|14.74億
詳細資訊請看美股內頁：
布魯姆能源(BE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
