鉅亨速報 - Factset 最新調查：布魯姆能源BE-US的目標價調升至40.5元，幅度約3.85%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對布魯姆能源(BE-US)提出目標價估值：中位數由39元上修至40.5元，調升幅度3.85%。其中最高估值48元，最低估值20元。
綜合評級 - 共有23位分析師給予布魯姆能源評價：積極樂觀11位、保持中立10位、保守悲觀2位。
布魯姆能源今(4日)收盤價為36.845元。近5日股價上漲3.85%，標普指數下跌2.36%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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