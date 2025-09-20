鉅亨速報 - Factset 最新調查：布魯姆能源(BE-US)EPS預估上修至0.52元，預估目標價為46.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對布魯姆能源(BE-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.51元上修至0.52元，其中最高估值0.67元，最低估值0.08元，預估目標價為46.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.67(0.66)
|1.8
|3.99
|3.34
|最低值
|0.08(0.08)
|0.47
|0.79
|0.97
|平均值
|0.5(0.49)
|0.94
|1.81
|2.35
|中位數
|0.52(0.51)
|0.9
|1.62
|2.55
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|18.04億
|25.80億
|45.93億
|53.19億
|最低值
|16.52億
|18.96億
|20.57億
|27.14億
|平均值
|17.60億
|21.45億
|29.06億
|37.34億
|中位數
|17.71億
|21.46億
|26.99億
|34.52億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.14
|-0.95
|-1.62
|-1.42
|-0.13
|營業收入
|7.94億
|9.72億
|11.99億
|13.33億
|14.74億
詳細資訊請看美股內頁：
布魯姆能源(BE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
