鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celsius控股(CELH-US)EPS預估下修至1.04元，預估目標價為70.00元
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Celsius控股(CELH-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.07元下修至1.04元，其中最高估值1.35元，最低估值0.24元，預估目標價為70.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.35(1.35)
|2
|2.56
|2.33
|最低值
|0.24(0.81)
|1.29
|1.55
|2.12
|平均值
|1.05(1.1)
|1.52
|1.84
|2.22
|中位數
|1.04(1.07)
|1.5
|1.77
|2.22
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|26.58億
|34.69億
|40.13億
|43.68億
|最低值
|23.39億
|28.50億
|31.50億
|37.82億
|平均值
|24.51億
|31.78億
|36.24億
|40.82億
|中位數
|24.30億
|31.62億
|35.78億
|40.97億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.04
|0.02
|-0.88
|0.79
|0.45
|營業收入
|1.31億
|3.14億
|6.54億
|13.18億
|13.56億
詳細資訊請看美股內頁：
Celsius控股(CELH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
