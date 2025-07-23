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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Argen X SE - ADR(ARGX-US)EPS預估下修至12.89元，預估目標價為750.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共32位分析師，對Argen X SE - ADR(ARGX-US)做出2025年EPS預估：中位數由13.31元下修至12.89元，其中最高估值20.22元，最低估值5.45元，預估目標價為750.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值20.22(20.22)33.8947.1250.24
最低值5.45(5.45)11.7916.9219.77
平均值13(13.07)20.9828.8838.18
中位數12.89(13.31)20.1228.8240.14

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值43.28億55.31億73.53億79.28億
最低值30.88億38.96億48.15億54.14億
平均值36.54億47.22億57.93億69.09億
中位數36.33億46.90億57.68億69.17億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-13.28-7.98-13.06-5.1713.90
營業收入4,152萬4.96億4.11億12.28億21.86億

詳細資訊請看美股內頁：
Argen X SE - ADR(ARGX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSARGX

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