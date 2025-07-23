鉅亨速報 - Factset 最新調查：Argen X SE - ADR(ARGX-US)EPS預估下修至12.89元，預估目標價為750.00元
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根據FactSet最新調查，共32位分析師，對Argen X SE - ADR(ARGX-US)做出2025年EPS預估：中位數由13.31元下修至12.89元，其中最高估值20.22元，最低估值5.45元，預估目標價為750.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|20.22(20.22)
|33.89
|47.12
|50.24
|最低值
|5.45(5.45)
|11.79
|16.92
|19.77
|平均值
|13(13.07)
|20.98
|28.88
|38.18
|中位數
|12.89(13.31)
|20.12
|28.82
|40.14
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|43.28億
|55.31億
|73.53億
|79.28億
|最低值
|30.88億
|38.96億
|48.15億
|54.14億
|平均值
|36.54億
|47.22億
|57.93億
|69.09億
|中位數
|36.33億
|46.90億
|57.68億
|69.17億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-13.28
|-7.98
|-13.06
|-5.17
|13.90
|營業收入
|4,152萬
|4.96億
|4.11億
|12.28億
|21.86億
詳細資訊請看美股內頁：
Argen X SE - ADR(ARGX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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