科定H1配息1.2元訂10/21除息 積極發展加盟體系拓國際市場
鉅亨網記者張欽發 台北
建材商科定 (6655-TW)2025 年上半年歸屬母公司淨利 1.33 億元，每股純益爲 1.69 元，董事會決議配息 1.2 元，並將在 10 月 21 日除息交易，股息預計在 11 月 13 日配發，科定目前積極發展加盟體系，近兩年並已完成建構 70 家的加盟商加入營運。
科定目前建的加盟商營運體系涵蓋了包括中國大陸、加拿大、澳洲、馬來西亞、印尼及印度等地區，公司也在積極擴大在東南亞及中東市場的銷售，以健康、無毐建材的銷售爲營運重要訴求。
同時，科定在 2025 年上半年營收 11.91 億元，銷售結構上以環保美耐板的成長最大，占營收比重由去同期的 5.56%，成長到今年上半年的 13.04%。且在包括超耐磨木地板、科定塑合板、環保美耐板、強化木芯板等都有新產品完成開發，而環保批批板更開發出 504 創意花色上市。
科定 2025 年上半年營收 11.91 億元，毛利率 50.56%，歸屬母公司淨利 1.33 億元，每股純益爲 1.69 元。
此外，科定在新北產業園區占地 984 坪基地，興建的地下 4 層、地上 15 層總部大樓已經在 2024 年啟用，除 5 層自用之外，其餘樓層接近滿租。
